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Rapper Drake verliert 1,5 Millionen Dollar bei WM-Finale

Rapper Drake verliert 1,5 Millionen Dollar bei WM-Finale

Montag, 20. Juli 2026 | 11:20 Uhr
Rapper Drake verliert 1,5 Millionen Dollar bei WM-Finale
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
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Von: APA/dpa

Rapper Drake ist für seine Millionenwetten bei Sportevents bekannt – und liegt dabei öfter daneben. Beim Finale der Fußball-WM hat der “Drake-Fluch” erneut zugeschlagen. Der 39-Jährige setzte auf einer mit ihm kooperierenden Wettplattform 1,5 Millionen Dollar auf einen Sieg Argentiniens gegen Spanien in der regulären Spielzeit, verkündete der Kanadier selbst bei Instagram. Die umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro sind nach dem 1:0-Erfolg der Iberer in der Verlängerung futsch.

Lionel Messis Argentinier haben den Musiker schon im zweiten WM-Finale nacheinander um einen Millionenbetrag gebracht: 2022 setzte Drake eine Million Dollar auf einen Sieg der Südamerikaner gegen Frankreich innerhalb der ersten 90 Minuten. Auch der Einsatz war also weg für den Superstar, Argentinien siegte erst im Elfmeterschießen. “Wie heißt es so schön??? Beim nächsten Mal mehr Glück … mehr muss man nicht sagen”, schrieb Drake nun vor wenigen Tagen, als er die neue Wette platzierte.

Multimillionär liegt nicht nur beim Fußball daneben

Einige – abergläubische – Argentinien-Fans wurden da schon nervös, heißt es doch in der Szene, dass Drake just jenen Teams Pech bringe, auf die er wettet. Anfang des Jahres etwa setzte er eine Million Dollar auf einen Sieg der New England Patriots im Super Bowl – doch den Titel holte sich Seattle. Vor gut einer Woche verlor er dann ebenfalls eine Million Dollar, weil er fälschlicherweise auf den bekannten Käfigkämpfer Conor McGregor in einem UFC-Event gesetzt hatte.

Mitleid mit dem Multimillionär muss man dennoch nicht haben. Der fünfmalige Grammy-Gewinner ist einer der bestverdienenden Musiker der Gegenwart und in regelmäßigen sowie öffentlichkeitswirksamen Events mit einer Krypto-Wettbörse in Aktion. Und hin und wieder liegt er mit seinen Tipps auch richtig.

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