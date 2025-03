Rauer Sound von “Son of the Velvet Rat” und “TheGhostATM”

Von: apa

Eine Kollaboration der besonderen Art haben die Musiker von “Son Of The Velvet Rat” und “The Ghost And The Machine” hingelegt – und das an einem speziellen Ort: Im legendären Red Barn Recorders Studio im kalifornischen Morongo Valley taten sich die Rocker zusammen, um binnen drei Tagen ganz besondere, urtümliche Versionen von “Son Of The Velvet Rat”-Material aufzunehmen. Erstes Resultat dieser Session ist die nun erschienene Single “Inland Empire”.

Aufgenommen wurde live, also im klassischen Session-Stil, wodurch spontane, raue Versionen von teils neuen, teils älteren Songs von “Son Of The Velvet Rat” und ausgewählten All-Time-Favourites der versammelten Musiker entstanden. Zu “Inland Empire” – der Song ist ein Tribut an den verstorbenen Regisseur David Lynch – gibt es auch ein im Morongo Valley aufgenommenes Video.

Insgesamt sind von den Aufnahmen acht Singles geplant, ab sofort soll eine pro Monat erscheinen, wobei im Sommer pausiert wird. Erwerbbar sind die Songs dann jeweils online unter den Band-Homepages www.sonofthevelvetrat.com und www.the-ghost-and-the-machine.com, ebenso auf Spotify. Die insgesamt acht Songs dieser Sessions zeichnen sich durch ein ganz charakteristisches Stimmungsbild aus, der Sound ist phasenweise getragen bis düster, dann wieder rockig-beschwingt bis hin zu Noise-Anklängen, klingt dann wieder mal nach Folk, mal nach Country – alles in allem eine trotz des ungeschliffenen Grundtons ins Ohr gehende Geschichte.

Erzeugt wurde dieses ganz spezielle Klangmuster durch die tiefer gestimmte Resonator-Gitarre von Andi Lechner, dem Wiener Musiker, der sich hinter “TheGhost And The Machine” verbirgt, durch das Wirken von Songwriter Georg Altziebler sowie den Drums und der Perkussion von Danny Frankel, der schon u.a. mit Lou Reed zusammengearbeitet hat und dem Kontrabass von Janie Cowan, der auch schon mit Bob Dylan spielte. Die Session-Atmosphäre und das teilweise Improvisieren in den Red Barn Studios taten sicher das Ihrige dazu.

Es wäre nicht Rock-Musik, wenn das Ganze nicht auch live mitzuerleben wäre: So treten “Son Of The Velvet Rat” und “The Ghost And The Machine” am 25. April in Wien in der Sargfabrik auf, um ihr gemeinsames Werk im Rahmen einer Release-Show zu präsentieren. “Son Of The Velvet Rat”, deren Bandmitglieder teils in Graz, teils in Kalifornien leben, sind zudem am 11. April in Hartberg, am 9. Mai in Wörgl und am 10. Mai in Steyr zu sehen, dazu kommen einige Termine in Deutschland.