Reinhard Mey erhält auf einen Schlag 24 Awards

Von: APA/dpa

Liedermacher Reinhard Mey (83, “Über den Wolken”) hat im Verlauf seiner Karriere 21 Goldene Schallplatten erhalten. Nun soll sich die Zahl dieser Auszeichnungen für verkauften Alben mit einem Schlag verdoppeln: Nach Angaben eines Sprechers des Musikers kommen zwei Dutzend Awards dazu, nämlich neben Gold auch 1x Platin und 1x dreifaches Gold – weil die bisherigen Daten dazu lückenhaft gewesen seien. Der Bundesverband Musikindustrie bestätigte weitere Auszeichnungen.

“Reinhard Mey ist kein Zahlenmensch”, heißt es aus seinem Freundeskreis. “Er macht mit Lust und Liebe seine Lieder.” Aber so mancher im Team habe sich gewundert, dass der Künstler für seine Alben bis Mitte der 1970er-Jahre mehrere Goldschallplatten bekommen habe und auch in den letzten rund 25 Jahren. Zwischen 1975 und 2000 sei das nicht der Fall gewesen, obwohl Mey auch da regelmäßig erfolgreiche Alben veröffentlicht habe. “Da haben wir bei seinem Plattenlabel Universal Music eine Überprüfung der Daten veranlasst.”

Nachträgliche Überprüfung

Beteiligt war demnach auch die Gesellschaft GfK, die jede Woche die deutschen Charts ermittelt. Und siehe da: Die Überprüfung zeigte nach Angaben aus seinem Umfeld, dass Mey deutlich mehr Awards verdient habe als bisher bekannt. Diese würden nun nachgereicht. Zuvor hatten die “Neue Osnabrücker Zeitung” und der “Tagesspiegel” darüber berichtet.

Zwar habe er nie die Plattenfirma gewechselt, allerdings sei sein Label zweimal übernommen worden, steht in einem Blog-Eintrag auf Meys Internetseite. Möglich, dass in diesem Zusammenhang Daten verloren gegangen oder nicht mehr beobachtet worden seien.

Universal Music in Berlin äußerte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu dem ungewöhnlichen Vorgang. Auf der Webseite von Reinhard May, die laut Impressum von Universal betrieben wird, zeigt eine Animation, welche Alben nun mutmaßlich mit den zusätzlichen Awards bedacht werden.

Der Bundesverband Musikindustrie bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass Mey mit zusätzlichen 24 Awards aus Deutschland und Österreich für frühere Phasen seiner Karriere ausgezeichnet wird. Dies seien Auszeichnungen des Künstlers zu Veröffentlichungen aus seinen Zeiten beim Label Intercord, das 1994 vom Label EMI übernommen wurde, und bei EMI. Letzteres sei 2013 durch sein heutiges Label Universal Music übernommen worden.

Klare Regeln für Awards

Nach Angaben des Bundesverbandes Musikindustrie obliegt die Anmeldung und Verleihung von Goldenen Schallplatten den Labels. Es handle sich um eine freiwillige Ehrung, der Verband vergebe dafür nach einer Anmeldung ein Echtheitszertifikat für die Verleihungen und registriere die Meldungen.

Seit 1975 gelten für die Auszeichnungen klare Regeln: Laut Verband galt bis 1999, dass ein Musiker 250.000 Alben verkaufen muss, um eine Goldene Schallplatte zu bekommen, für den Platin-Status doppelt so viele. Bis heute, in Zeiten von Streamingdiensten und digitalen Downloads, sanken die Schwellenwerte auf 75.000 Alben für Gold, die doppelte Anzahl für Platin. Digitale Abrufe werden nach einem komplizierten System mit eingerechnet.

Seit sechs Jahrzehnten auf der Bühne

Mey gehört zu den bekanntesten deutschen Liedermachern, steht seit Mitte der 1960er-Jahre auf der Bühne und begeistert sein Publikum generationenübergreifend. Für September hat der gebürtige Berliner ein neues Album mit dem Titel “Schatzhauser” angekündigt.

Ende 2025 hatte sein mehr als 55 Jahre altes Lied “In meinem Garten” ein überraschendes Chart-Comeback erlebt – ausgelöst von einer Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl, der den Song in einer Szene abspielt und mitsingt. “In meinem Garten” (1970) landete im November 2025 auf Platz 15 der deutschen Charts.