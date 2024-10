Sandy Meyer-Wölden postete Pärchen-Foto mit Freund Alexander

Von: APA/dpa

Alessandra “Sandy” Meyer-Wölden (41) hat ein erstes Pärchenfoto mit ihrem Freund Alexander Müller (38) auf Instagram veröffentlicht. “Die Liebe, die wir in der Welt suchen, beginnt tief in uns selbst. Sie ist ein zartes Licht, das darauf wartet, entfacht zu werden, durch viel Selbstliebe, Akzeptanz und Reflexion. Wenn wir uns erlauben, unsere eigene Schönheit zu erkennen, um unser Herz zu nähren, öffnen wir den Raum für eine erfüllte Verbindung mit einem anderen Menschen.”

Die fünffache Mama und Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher: “In einer Beziehung, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist, öffnet sich der Weg für eine tiefe Verbundenheit.” Auf dem Bild posiert das Paar Arm in Arm vor dem Hollywood-Schriftzug in Los Angeles und lächelt in die Kamera. Anfang September waren Meyer-Wölden und Müller bei einem Charity-Event erstmals gemeinsam über den roten Teppich gegangen. Unter anderem gratuliert Lilly Becker Meyer-Wölden unter dem Post. “Liebe steht dir gut”, schrieb Becker auf Englisch.

Meyer-Wölden hat mit Pocher, von dem sie sich 2013 trennte, drei gemeinsame Kinder, zwei Kinder stammen aus einer späteren Beziehung mit einem Geschäftsmann. Im August hatte die 41-Jährige erklärt, dass sie wieder nach Köln zieht.