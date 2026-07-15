“Saus & Applaus”: Rojinski und Simonetti starten Podcast

Von: APA/dpa

Sie sind Freunde und arbeiten jetzt auch zusammen: Moderatorin Palina Rojinski (41) und Entertainer Riccardo Simonetti (31) starten einen neuen Videopodcast mit dem Titel “Saus & Applaus”. Die erste Folge des Spotify-Formats erscheint am Freitag (17. Juli). Danach geht es wöchentlich weiter. Die befreundeten Berliner sprechen über Popkultur, Lifestyle, Medien, Gesellschaft sowie Freundschaft, aber auch über ernstere Themen.

Behandelt wird etwa, was ihnen bei Frauen- oder auch queeren Rollen in Serien und Filmen auffällt. Die einzelnen Episoden gliedern sich in feste Rubriken – unter anderem Beauty-Talk, Astrologie, Fragen aus der Community und auch spontane Challenges. Laden sie auch Gäste ein? “Man soll niemals nie sagen”, antwortet Simonetti. Doch zunächst wollen sich beide im Podcast noch besser kennenlernen.

“Wir haben ganz viele ähnliche Werte, wir haben ganz viele ähnliche Ansichten und trotzdem aber unsere eigene Meinung und unsere eigene Perspektive”, meint Rojinski. “Es ist so, als ob man mit uns zusammen in der Küche sitzt und am Ende des Tages mal kurz über den Tag sinniert”, sagt die Schauspielerin.

Andere Stimmen sollen zu Wort kommen

Aber braucht es noch einen weiteren Gesprächspodcast? “Ich glaube, dass Podcast-Charts sich schon freuen können, wenn auch mal andere Stimmen zu Wort kommen”, sagt Riccardo Simonetti der Deutschen Presse-Agentur. Eine weibliche Stimme und die Stimme einer queeren Person stünden nicht ständig in dem Ranking.

Rojinski moderierte bereits verschiedene Shows, stand für Filme und Serien vor der Kamera, interviewte prominente Gäste in ihrem Podcast “Podkinski” und gründete ihre eigene Modemarke “Astrolinski”. Überdies legt sie als DJane auf. Bekannt wurde sie einst durch ihre Zusammenarbeit mit dem Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.Riccardo Simonetti zählt laut Spotify zu den bekanntesten männlichen Medienpersönlichkeiten Deutschlands. Der Bestsellerautor und Moderator ist regelmäßig in verschiedenen Fernsehformaten präsent und engagiert sich öffentlich für Gleichberechtigung und Toleranz.