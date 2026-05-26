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Rollins bei einem Auftritt 1989

“Saxofon-Koloss” Sonny Rollins ist tot

Dienstag, 26. Mai 2026 | 07:14 Uhr
Rollins bei einem Auftritt 1989
APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS
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Von: APA/dpa

Der legendäre Saxofonist und Jazz-Komponist Sonny Rollins ist tot. Rollins starb im Alter von 95 Jahren in seinem Zuhause in Woodstock im US-Staat New York, wie es in einem Post auf seiner offiziellen Facebook-Seite heißt. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Von seinen Aufnahmen gehören unter anderem “Oleo”, “Doxy” und “St. Thomas” zum Jazzstandard.

Wenn das Leben eines kreativen Menschen ende, setze es sich in der nächsten Existenz fort, zitierte Rollins Agentin Terri Hinte den Musiker in einer von mehreren US-Medien verbreiteten Mitteilung: “Ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass dieses Leben nicht alles bedeutet.”

“Größter Tenorsaxofonist aller Zeiten”

Rollins wurde 1930 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren. Mit seinem unverwechselbaren Ton – voll, robust, rau, zugleich aber subtil und nuanciert – galt der vielfach ausgezeichnete Rollins in der Jazz-Welt als “Saxofon-Koloss”. So nannte er auch eines seiner Alben im Jahr 1956. Er arbeitete mit allen Großen seiner Szene zusammen – ob Charlie Parker, Thelonious Monk oder John Coltrane. Die meisten von ihnen überlebte er lange. Der Trompeter Miles Davis, den Rollins in seinen Anfangsjahren in verschiedenen Gruppen begleitete, nannte ihn “den größten Tenorsaxofonisten aller Zeiten”. Atemwegserkrankungen zwangen Rollins vor einigen Jahren in den Ruhestand.

In einem Interview mit dem Radiosender NPR aus dem Jahr 2017 erinnerte sich Rollins an seine Anfänge mit dem Instrument, auf dem er später zum Meister wurde. “Als meine Mutter mir ein Saxofon gab, das war damals die Great Depression”, sagte Rollins. “Es hat eine Weile gedauert, bis ich sie überzeugen konnte, dass ich wirklich spielen will. Sie hat dann ein gebrauchtes Saxofon von meinem Onkel bekommen. Ich hatte dieses Instrument – ging in mein Zimmer, habe die Tür zugemacht und war im Himmel.”

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