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Die Schauspielerin hat nun drei Kinder

Sienna Miller teilt erstes Foto von drittem Kind

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 10:13 Uhr
Die Schauspielerin hat nun drei Kinder
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
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Von: APA/dpa

Wenige Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes hat Hollywood-Schauspielerin Sienna Miller (44) ein erstes Foto von dem Baby geteilt. Sie teilte auf Instagram eine Foto-Reihe, in der unter anderem ihr Partner Oli Green mit einem Neugeborenen in den Armen zu sehen ist. Das Kind ist eingewickelt und trägt eine Mütze, eine winzige Hand verdeckt das kleine Gesicht. Der Vater betrachtet es mit starken Emotionen im Gesicht.

Daneben teilte Miller weitere Bilder aus ihrem Leben und von ihrer Familie. Eins zeigt sie mit kugelrundem Babybauch im Bett, ein anderes Foto zeigt den Kopf eines älteren Kindes mit Vogelkot in den Haaren.

Miller ist aus Filmen wie “Alfie”, “G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra” oder “21 Bridges” bekannt. Mit ihrem Freund, dem Schauspieler Green (29, “The Gray House”), hat sie bereits eine zweijährige Tochter. Aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge stammt Millers 13 Jahre alte Tochter Marlowe. Miller hatte im Mai bekanntgegeben, dass sie zum dritten Mal Mutter geworden ist.

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