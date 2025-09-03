Skilegende Maria Riesch: Neuer Partner “bester Begleiter”

Von: APA/AFP

Die deutsche Skilegende Maria Riesch hat nach ihrer Scheidung mit ihrem neuen Partner Johann Schrempf den “besten Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann”, gefunden. Er sei “einfach unkompliziert”, sagte die 40-Jährige der Zeitschrift “Bunte” laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Ihr 65 Jahre alter Freund nannte sie “sehr fröhlich, sehr genau und verbindlich”.

Riesch hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem früheren Mann Marcus Höfl getrennt und ist inzwischen geschieden. Sie ist etwas größer als ihr neuer Freund. Das sei aber kein Thema, sagte Schrempf der “Bunten”. “Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter im Pass zu tun.”