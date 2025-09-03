Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Skilegende Maria Riesch: Neuer Partner “bester Begleiter”
Lobende Worte der einstigen Top-Athletin für Johann Schrempf

Skilegende Maria Riesch: Neuer Partner “bester Begleiter”

Mittwoch, 03. September 2025 | 09:59 Uhr
Lobende Worte der einstigen Top-Athletin für Johann Schrempf
APA/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die deutsche Skilegende Maria Riesch hat nach ihrer Scheidung mit ihrem neuen Partner Johann Schrempf den “besten Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann”, gefunden. Er sei “einfach unkompliziert”, sagte die 40-Jährige der Zeitschrift “Bunte” laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Ihr 65 Jahre alter Freund nannte sie “sehr fröhlich, sehr genau und verbindlich”.

Riesch hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem früheren Mann Marcus Höfl getrennt und ist inzwischen geschieden. Sie ist etwas größer als ihr neuer Freund. Das sei aber kein Thema, sagte Schrempf der “Bunten”. “Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter im Pass zu tun.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
127
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: Würdet euch impfen lassen?
Kommentare
42
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: Würdet euch impfen lassen?
„Kleptomanieanfall“ erschüttert den italienischen Schwimmverband
Kommentare
37
„Kleptomanieanfall“ erschüttert den italienischen Schwimmverband
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 