Sophie Turner als Lara Croft in neuer Serie

Donnerstag, 04. September 2025 | 09:45 Uhr
Sophie Turner übernimmt ikonische Rolle
APA/APA/AFP/ISABEL INFANTES
Von: APA/dpa

Die britische Schauspielerin Sophie Turner (“Game of Thrones”) übernimmt für eine neue Serie die Rolle der Action-Heldin Lara Croft. Die 29-Jährige schließt sich für die neue “Tomb Raider”-Serie der Drehbuchautorin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”) an, teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios auf Instagram mit. Regie führt Jonathan Van Tulleken (“Shōgun”).

Turner wurde durch ihre Rolle als Sansa Stark in der Fantasy-Saga “Game of Thrones” bekannt. Mit ihrer neuen Rolle als Abenteurerin Lara Croft tritt sie in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander, die vor ihr die Computerspiel-Heldin in drei “Tomb Raider”-Filmen verkörpert hatten.

Schon die Computerspiele mit der Heldin Lara Croft waren Mitte der 1990er-Jahre weltweit ein Erfolg. Angelina Jolie spielte die Titelrolle 2001 und 2003. 2018 war Vikander in der Rolle der Actionheldin zu sehen gewesen.

