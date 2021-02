“Spatzen-Chef” Norbert Rier mit Corona infiziert – VIDEO

Kastelruth – Jetzt hat es auch den Frontmann der “Kastelruther Spatzen” erwischt. Norbert Rier hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der Schlagerstar hätte am Freitag gemeinsam mit seinem Sohn Alexander in der Sendung „Riverboat“ im deutschen Fernsehen auftreten sollen, doch kurz vor dem Einsatz musste Rier absagen. Gleich kam es auch zu Spekulationen über den genauen Grund.

Diesen lieferte der Spatzen-Chef heute in einer Videobotschaft: “Mich hat es jetzt leider auch erwischt”, meint er in dem kurzen Clip. Es gehe ihm aber soweit gut, er habe derzeit leichte grippeähnliche Symptome und befinde sich in einer abgetrennten Wohnung in seinem Haus in Quarantäne.

Auf Facebook schreiben die Spatzen:

Liebe Fans und Freunde der Kastelruther Spatzen,

wir möchten hiermit Stellung nehmen bzgl. der Absage bei der TV Sendung “Riverboot” am vergangenen Freitag…

Wir wollten das offizielle Ergebniss abwarten, um Euch keine Falschinfos zu geben. Nun ist es leider so, dass sich unser Norbert mit dem Coronavirus infiziert hat.

Norbert hat es sich natürlich nicht nehmen lassen eine Videobotschaft zu senden…

Wir halten Euch weiter auf dem Laufenden.

Die Sendung wird natürlich nachgeholt, so bald er wieder gesund ist.

Bleibt bitte alle gesund und passt auf Euch auf!

Liebe Grüße Eure Spatzen

