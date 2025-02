Spektakulärer Weltrekord: 101 Skilifte in elf Stunden

Von: Ivd

Sälen – Ein Rekord für die Geschichtsbücher: Der deutsche Skiexperte Oliver Kern hat in der schwedischen Skiregion Sälen einen neuen Weltrekord aufgestellt. Innerhalb von knapp elf Stunden fuhr er am 11. Februar 2025 insgesamt 101 verschiedene Skilifte und übertraf damit die bisherige Bestmarke von 80 Liften deutlich.

Der Rekordversuch begann frühmorgens um 07.30 Uhr im Skigebiet Stöten. Von dort aus steuerte Kern verschiedene Skigebiete der Region an, darunter Hundfjället, Tandådalen, Högfjället, Lindvallen und Kläppen. Ohne eine einzige Pause spulte er in rasantem Tempo Lift um Lift ab. Selbst die wenigen Autofahrten zwischen den Gebieten waren genau durchgetaktet, um keine wertvolle Zeit zu verlieren.

Kein Zwischenstopp im Ski-In

Ein besonderes Highlight der Strecke war das weltweit einzige McDonald’s mit Ski-In, das sich in Lindvallen befindet. Doch für eine Pause reichte die Zeit nicht: „Ein Stopp hätte den Weltrekord gefährdet“, so Kern. Stattdessen musste er seine Verpflegung ausschließlich auf den Liftfahrten zu sich nehmen.

Nach insgesamt 101 verschiedenen Liftfahrten wurde Kern am späten Nachmittag im Skigebiet Kläppen offiziell als neuer Weltrekordhalter ausgezeichnet. Sein beeindruckendes Pensum: elf Stunden auf Skiern, keine Pause, kein Aussetzen – eine sportliche Meisterleistung.

Kern im Rekordwahn

Neben seinem neuen Rekord plant der Skienthusiast bereits die nächste Herausforderung: Bis zum Ende der Skisaison will er in 1.000 verschiedenen Skigebieten auf sechs Kontinenten unterwegs gewesen sein. Zudem hat er in seiner Karriere bereits über 8.400 Skilifte genutzt. Ein Ende seiner Rekordjagd ist nicht in Sicht.