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Anson Mount spielt Captain Christopher Pike

“Star Trek: Strange New Worlds”: Vierte Staffel ab Juli

Sonntag, 26. April 2026 | 10:59 Uhr
Anson Mount spielt Captain Christopher Pike
APA/APA/dpa/Jörg Carstensen
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Von: APA/dpa

Dinosaurier, reitende Cowboys und Raumschiffe: Ein erster Trailer gibt Einblick in die vierte Staffel der unterhaltsamen Science-Fiction-Serie “Star Trek: Strange New Worlds”. Der Streamingdienst Paramount+ veröffentlichte jetzt den Videoteaser und gab das Startdatum für die zehnteilige Staffel bekannt. Ab dem 23. Juli soll jeden Donnerstag eine weitere Episode veröffentlicht werden.

Darsteller wie Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding und Paul Wesley stellten den Trailer bei der Comic-Messe “CCXP” in Mexiko vor. In der vierten Staffel lässt sich die Crew vom Raumschiff Enterprise, angeführt von Captain Christopher Pike (Anson Mount), auf eine Reihe Abenteuer unter anderem in “mysteriösen neuen Welten” und mit “furchterregenden Außerirdischen” ein, beschreibt Paramount+ den Inhalt. “Let’s boldly go”, sagt Darsteller Paul Wesley in der Rolle von James T. Kirk am Ende des Trailers – was mit “Auf ins Abenteuer!” übersetzt werden kann.

Neben Pike, Kirk und Lieutenant Una Chin-Riley (Rebecca Romijn) sind unter anderem der junge Spock (Ethan Peck), Sicherheitsoffizierin La’an Noonien‐Singh (Christina Chong) und Kadettin Nyota Uhura (Celia Rose Gooding) wieder dabei. Bereits im vorigen Jahr war bekanntgeworden, dass die Serie mit der fünften Staffel abgeschlossen wird. Laut “Hollywood Reporter” ist die letzte Staffel schon abgedreht, aber der Starttermin ist noch unter Verschluss.

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