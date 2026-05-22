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Eva Longoria setzte sich in einem roten Kleid in Szene

Starparade bei der amfAR Gala im Hotel du Cap-Eden-Roc

Freitag, 22. Mai 2026 | 11:02 Uhr
Eva Longoria setzte sich in einem roten Kleid in Szene
APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ
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Von: APA/Reuters

Prominente wie Rami Malek, Eva Longoria und Lizzo haben sich am Donnerstagabend auf dem Gelände des Hotel du Cap-Eden-Roc zur amfAR-Gala ihr Stelldichein gegeben, um Spenden für die HIV/AIDS-Forschung zu sammeln. Oscar-Preisträgerin Geena Davis kehrte nach fast drei Jahrzehnten zu der Veranstaltung zurück, um die diesjährige Gala am Rande der Filmfestspiele von Cannes im Küstenort Antibes an der französischen Riviera zu moderieren.

Neben Lizzo sorgten die Singer-Songwriter Robbie Williams und Zara Larsson zwischen den Auktionsrunden für die Unterhaltung des in Abendgarderobe gekleideten Publikums, wobei das günstigste Ticket für Unterstützer 17.500 Euro kostete. Zu den versteigerten Objekten gehörten die Skulptur “Reclining Lobster” von Philip Colbert, eine siebentägige private Arktisexpedition und eine Statistenrolle in der sechsten Staffel von “Emily in Paris”.

“Es ist noch nicht vorbei.”

“Die Welt befindet sich an einem so dunklen Ort, daher ist jede Chance, die wir haben, um eine Art Licht zu sein, so wichtig”, sagte die Schauspielerin und Sängerin Sofia Carson, die vor allem als ehemaliger Disney-Star bekannt ist und inzwischen zum Film und zur Produktion gewechselt ist.

Die amfAR-Gala, die 1993 erstmals von der Filmikone Elizabeth Taylor ins Leben gerufen wurde, hat laut den Organisatoren bis heute mehr als 300 Millionen Dollar für die HIV/AIDS-Forschung gesammelt. “Es ist noch nicht vorbei. Wir haben Fortschritte gemacht. Das sind Fortschritte, die wir begrüßen und auf die wir sehr stolz sind. Aber wie ich gerne sage: Wir können die Ziellinie jetzt schon sehen”, erklärte amfAR-CEO Kyle Clifford gegenüber Reuters.

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