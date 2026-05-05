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Heidi Klum sorgte wieder für Aufsehen

Stars feiern Mode und Kunst bei Met-Gala – Klum als Statue

Dienstag, 05. Mai 2026 | 09:01 Uhr
Heidi Klum sorgte wieder für Aufsehen
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: APA/dpa

Stars wie Madonna, Rihanna, Kim Kardashian, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz, Lena Dunham, Bad Bunny und Cher haben bei der New Yorker Met-Gala die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung gefeiert. Der Dresscode des Spektakels im Metropolitan Museum lautete in diesem Jahr “Mode ist Kunst”. Das veranlasste Model Heidi Klum, die für ihre aufwendigen Verkleidungen bekannt ist, im Ganzkörperkostüm als steinerne Statue zu erscheinen.

“Ich sehe hart aus, aber ich bin weich”, kommentierte die 52-Jährige ihr Outfit. Die Idee dazu sei ihr bei einem Besuch im Metropolitan Museum gekommen.

Der Sänger Bad Bunny war auf dem gelb-grünen Teppich mit Blumendekoration als älterer Mann verkleidet, die Sängerin Janelle Monaé trug ein Kleid aus Moos und Kabeln, ihre Kollegin Katy Perry eine Art Roboter-Maske. Aus dem Kleid von Ski-Star Eileen Gu schwebten Seifenblasen heraus.

Stars machen Met-Gala zum Familienfest

Mehrere Stars machten die Party zum Familienfest: Schauspielerin Nicole Kidman brachte ihre Tochter Sunday Rose mit, Sängerin Beyoncé posierte mit Ehemann Jay-Z und Tochter Blue Ivy.

Gastgeberin der alljährlichen Benefiz-Gala war auch in diesem Jahr wieder Anna Wintour, die viele Jahre lang Chefin der US-Modezeitschrift “Vogue” war. Schon Stunden vor dem Spektakel versammelten sich Dutzende Schaulustige auf der Fifth Avenue, um einen Blick auf die Stars werfen zu können.

Der oft als “Party des Jahres” bezeichnete “Met Ball” ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist. Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung “Costume Art” eröffnet.

Mitfinanziert und mitausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos, die sich allerdings alleine auf dem gelb-grünen Teppich zeigte.

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