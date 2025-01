Sternsingerinnen aus Unterinn im Europäischen Parlament in Brüssel

Von: mk

Brüssel – Sternsingerinnen und Sternsinger aus sechs Nationen, darunter eine Gruppe aus Unterinn, besuchten das Europäische Parlament in Brüssel und überbrachten den Abgeordneten ihre Segenswünsche.

Für die Sternsingerinnen Juliane, Sophia, Lotta und Clarissa aus Unterinn ging es zusammen mit ihrer Begleiterin Marion Unterhofer und Matthias Komar, zweiter Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols, nach Brüssel. Die Reise nach Brüssel zum Empfang der Sternsingerinnen und Sternsinger hat die Gruppe bei der jährlichen Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols gewonnen.

Am Mittwochnachmittag zogen 21 Sternsingerinnen und Sternsinger aus Deutschland, Ungarn, Rumänien, Österreich, Belgien und Italien (Südtirol) mit ihren Sternen und Kronen feierlich ins Europäische Parlament ein. Sabine Verheyen empfing in ihrer Funktion als EU-Vizepräsidentin zum ersten Mal die Sternsingerinnen und Sternsinger in Brüssel. „Ihr seid Hoffnungsträger und Brückenbauer. Ihr ermutigt uns, an eurer Zukunft mitzuwirken. Ich möchte euch Danke sagen für das Vorbild, das ihr uns gebt, für euer Engagement, dafür, dass ihr in uns die Hoffnung wachhaltet“, begrüßte Verheyen die Sternsinger:innen aus sechs Nationen. Während des Empfangs begrüßte auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Sternsinger und bedankte sich ebenfalls für deren Einsatz.

Die Mädchen und Jungen brachten selbstgestaltete Botschaften für die Rechte von Kindern mit ins EU-Parlament. Dabei stellten die Südtiroler Sternsingerinnen das Recht auf Gesundheit vor. Zwei Kinderrechte-Hocker mit den Botschaften sollen nun im Parlamentsgebäude symbolisch einen „Platz für Kinderrechte“ einfordern und auf die Rechte von Kindern in aller Welt aufmerksam machen.

Im Anschluss segneten die Sternsingerinnen und Sternsinger die Büros der Abgeordneten ihres jeweiligen Heimatlandes. Die vier Mädchen aus Unterinn besuchten unter anderem den Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann, der sich sehr über den Besuch aus Südtirol freute. Auch der Besuch der COMECE (Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft) stand auf dem Programm.

„Die Reisen nach Rom und Brüssel zeigen, wie groß die Gemeinschaft der Sternsingerinnen und Sternsinger in Europa ist, und würdigen ihr Engagement“, so Matthias Komar. Die vier Mädchen aus Unterinn blicken begeistert auf die Erfahrung zurück: „Besonders gefallen haben uns die Besichtigung des Plenarsaals und das Singen vor den Abgeordneten.“