Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Superman”-Regisseur Gunn: 2027 kommt “Man of Tomorrow”
James Gunn verriet weitere Superman-Pläne

“Superman”-Regisseur Gunn: 2027 kommt “Man of Tomorrow”

Donnerstag, 04. September 2025 | 06:37 Uhr
James Gunn verriet weitere Superman-Pläne
APA/APA (AFP/GETTY)/DIMITRIOS KAMBOURIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Im Juli war “Superman” unter der Regie von James Gunn erfolgreich in den Kinos angelaufen – nun verkündet der Blockbuster-Regisseur bereits neue Pläne für den “Mann aus Stahl”. Das Sequel “Man of Tomorrow” komme im Juli 2027 in die Kinos, teilte Gunn in den sozialen Medien mit. Auf Instagram postete der 59-Jährige eine Comiczeichnung, die Superman an der Seite seines Erzfeindes Lex Luthor zeigt.

Der US-Amerikaner David Corenswet (32) trug in Gunns “Superman” erstmals das blau-rote Kostüm des legendären Superhelden, während der Brite Nicholas Hoult (35) den Widersacher Lex Luthor spielte. Gunn markierte in seinem Posting die beiden Schauspieler, die dann ebenfalls die Ankündigung in ihren Instagram-Konten verbreiteten. Sie würden sich bald beim Dreh sehen, kommentierte der Regisseur.

“Superman” hat seit dem Kinostart im Juli weltweit mehr als 600 Millionen Dollar eingespielt. Corenswet trat darin die Nachfolge des Briten Henry Cavill an, der den DC-Helden in “Man of Steel” (2013), “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016) und “Justice League” (2017) verkörpert hatte. Rachel Brosnahan wurde zu Supermans Freundin Lois Lane. Über den Inhalt und die mögliche Besetzung von “Man of Tomorrow” wurde zunächst nichts bekannt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
133
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
104
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
93
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
84
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
53
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 