Swift ist wieder da: Superstar bei NFL-Start im Stadion

Von: APA/dpa

Pop-Superstar Taylor Swift hat das NFL-Eröffnungsspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens besucht. Die 34-Jährige erschien am Donnerstag im Arrowhead Stadium in Kansas City, um ihren Partner Travis Kelce anzufeuern. Kelce spielt für die Chiefs und will mit dem Team in dieser Saison den dritten Super Bowl in Serie gewinnen. Das ist noch keiner Mannschaft in der Super-Bowl-Ära gelungen.

Swift hatte in der vergangenen Saison begonnen, Partien der Chiefs im Stadion zu verfolgen und war nach einem Konzert in Tokio auf schnellstem Weg nach Las Vegas zum Super Bowl gereist. Mit Swift im Publikum hatten die Chiefs in der vergangenen Saison eine Bilanz von zehn Siegen und drei Niederlagen.

Während der Saisonpause war Kelce oft bei Konzerten seiner Freundin auf der Tribüne. In London stand er sogar mit ihr auf der Bühne.

Am Spieltag aufgetauchte Gerüchte, dass Kelce und Swift sich im September trennen würden und es bereits einen Vertrag dafür gibt, wies die Firma Full Scope, die Kelces PR-Angelegenheiten betreut, am Donnerstag zurück. Die zeitweilig online geteilten Dokumente seien eine Fälschung und man verfolge die Sache juristisch.