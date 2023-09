Sylvie Meis ist auf keiner Flirt-Plattform zu finden

Fernsehstar Sylvie Meis ist Aushängeschild der Flirt-Show “Love Island” – im Privatleben ist das Daten für sie aber gar nicht so einfach. “Das ist die große Problematik in meinem Leben”, sagte die 45-jährige Hamburgerin. “Wenn ich daten möchte, muss ich alles erst einmal im Geheimen organisieren – so dass so lange wie möglich kein Mensch davon weiß.” Auf Plattformen sei sie jedenfalls nicht angewiesen, sagte Meis – “und ich bin auch nirgendwo angemeldet”.

Meis kann Fans aber private Flirt-Tipps geben. Sie empfiehlt: “Absolut keine Angst haben, einfach im Moment sein, Augenkontakt halten. Dazu Humor und Lebensfreude – das ist das Wichtigste.” Die geborene Niederländerin weiter: “Liebe und Flirten sind Lebensfreude, das einfach bei sich selbst einschalten. Und sich selbst nicht immer so ernst nehmen.”

Von 2005 bis 2013 war die heute 45-Jährige mit dem Fußballstar Rafael van der Vaart (40) verheiratet. Im vergangenen Februar hatte sie die Trennung von ihrem zweiten Mann, dem Künstler Niclas Castello (45), bekanntgegeben. Ob sie derzeit date, mochte die Mutter des ebenfalls Fußball spielenden Sohns Damian van der Vaart (17) allerdings nicht verraten.