Sympathische Frohnatur des Fernsehens: Marijke Amado wird 70

Der niederländische Entertainer Rudi Carrell hat vermutlich gespürt, dass die natürlich-sympathische Art seiner Landsfrau Marijke Amado ankommt. Carrell entdeckte die damals noch als Reiseleiterin tätige Amado in den 70er-Jahren auf einer Antarktis-Kreuzfahrt. Seitdem ist sie vom Bildschirm nicht wegzudenken – vor allem die “Mini Playback Show” bei RTL sorgte dafür, dass Amado, die am Donnerstag 70 Jahre alt wird, vielen in Erinnerung ist.

Die am 1. Februar 1954 im niederländischen Tilburg geborene Amado hängt ihr Herz bis heute insbesondere an ihre Erfahrungen auf Reisen. “Das Reisen und Entdecken der Welt ist für mich das Geheimnis des Lebens – unser Planet öffnet sich, wenn man reist”, schreibt sie auf ihrer Homepage.

Direkt nach der Matura fing sie bei Neckermann Reisen an und versorgte in Spanien Urlauber. Oft habe es Überbuchungen gegeben, die wütenden Gäste hätten dann auf Notbetten in der Disco schlafen müssen – Amado musste ihre Qualitäten als Unterhalterin einsetzen, um die Stimmung zu retten. Ihr half dabei ihr Sprachtalent.

Amado bereiste Afrika und Asien und landete über die Antarktis bei der ARD im deutschen Fernsehen. Als Carrells Assistentin stand sie in dem Spieleshowklassiker “Am laufenden Band” vor der Kamera. Vermutlich hätten viele Frauen für ihr Leben gern den Job gehabt – Amado fand ihn schrecklich. Sie sei damals in eine Machowelt geraten, sagte sie einst der “Bild”-Zeitung. Sie habe mal ein Glas bringen dürfen oder ein Schild.

“Ich kam mir vor wie ein hirnloses Model in einer der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen Deutschlands – es waren Machos der Unterhaltung und Herrscher der Regie, und alle hatten wenig Respekt vor denen, die Röcke trugen.” Immerhin öffnete ihr der erste Job die Tür in die Fernsehkarriere. Bald danach arbeitete sie an der Seite von Frank Laufenberg und Jürgen von der Lippe im “WWF Club” des Westdeutschen Rundfunks. Als dieses Engagement endete, übernahm Amado die Moderation der “Mini Playback Show” bei RTL.

Die 1990 erstmals ausgestrahlte Sendung war ein Überraschungserfolg des damals noch jungen Privatsenders: Kinder sangen bekannte Hits nach und wurden rund um ihre Auftritte von Amado interviewt. Das einfache Konzept brachte RTL Traumeinschaltquoten mit um die vier Millionen Zuschauern. Manche Kritiker warfen der Moderatorin vor, Kinder mit gewagten Outfits zu Sexobjekten zu machen – doch trotz der Kritik blieb die “Mini Playback Show” mit Amado fast acht Jahre lang eine Erfolgssendung.

An diesen großen Publikumserfolg sollte Amado danach nie wieder anknüpfen. Während die “Mini Playback Show” heute als Klassiker des Privatfernsehens gilt, sind andere Sendungen wie ihr Talk “Amado und Antwerpes” längst vergessen. Amado behielt aber als niederländische Frohnatur bis heute ihren Platz im Fernsehen. Auftritte bei “Let’s Dance”, “Promi Big Brother”, im ZDF-“Fernsehgarten”, bei “Das perfekte Promi Dinner” oder als “Promi Shopping Queen” – wenn irgendwo eine Sendung neu aufploppt, ist Amado nicht weit.

Gerade ist sie bei Sat.1 mit “Dein Star, Dein Date” zu sehen. Darin versuchen Prominente, Teilnehmer zu verkuppeln. Die dreimal geschiedene und nun als Single lebende Amado selbst stellte sich mit ihrem typischen Humor Betonschweine in den Garten, die ihre gescheiterten Beziehungen darstellen sollen, und sagt dazu: “Mein Leben war eher ein Raritätenkabinett – da war alles dabei, was nicht dabei sein sollte.”