Taylor Swift kündigt Serie und Konzertfilm über Eras-Tour an

Montag, 13. Oktober 2025 | 15:17 Uhr
Von: apa

Kaum hat Taylor Swift ihr neues Album “The Life Of A Showgirl” veröffentlicht und damit Chart-Rekorde gebrochen, kündigte die Sängerin ein weiteres Projekt an: Ab 12. Dezember gewährt auf Disney+ eine aus sechs Episoden bestehende Doku-Serie “The End Of An Era” Einblicke hinter die Kulissen der “Eras-Tour”. Als Zugabe kann man dann auch die letzte Show der bahnbrechenden Konzertreihe streamen.

“Entdecke, was es erfordert, um ein Phänomen zu kreieren”, heißt es in dem Teaser. Ausschnitte zeigen Swift u.a. beim Proben sowie mit Kolleginnen und Kollegen wie Ed Sheeran, Sabrina Carpenter und Billie Eilish. Auch der Freund des Superstars, der Footballer Travis Kelce, ist zu sehen.

“Wir wollten jeden Moment bis zum Höhepunkt des wichtigsten und intensivsten Kapitels unseres Lebens in Erinnerung behalten. Deshalb haben wir Filmemachern erlaubt, diese Tour und alle Geschichten, die sich darin verwoben haben, bis zum Ende festzuhalten. Und die Abschlussshow in voller Länge zu filmen”, schrieb Swift.

