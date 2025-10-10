Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > The-Moody-Blues-Bassist John Lodge tot
Lodge starb im Alter von 82 Jahren

The-Moody-Blues-Bassist John Lodge tot

Freitag, 10. Oktober 2025 | 15:19 Uhr
Lodge starb im Alter von 82 Jahren
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Von: APA/dpa

Der Bassist und Sänger der The Moody Blues, John Lodge, ist im Alter von 82 Jahren “plötzlich und unerwartet” gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement der Familie. “Wir werden seine Liebe, sein Lächeln, seine Güte und seine absolute und nie endende Unterstützung für immer vermissen”, erklärte die Familie demnach.

Die Rockband The Moody Blues wurde 1964 gegründet und war vor allem mit ihrer Rockballade “Nights in White Satin” berühmt geworden. Der in Birmingham geborene Lodge wurde erst zwei Jahre später gemeinsam mit Sänger Justin Hayward Teil der Gruppe. “Wir sind zutiefst traurig, werden aber in Frieden voranschreiten, umgeben von der Liebe, die er für jeden von uns empfand”, hieß es in der Mitteilung der Familie weiter.

