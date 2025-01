Timothée Chalamet parkt E-Bike auf rotem Teppich falsch

Von: APA/dpa

Nach seinem Auftritt mit einem Leihrad auf dem roten Teppich ist Hollywoodstar Timothée Chalamet nach eigenen Angaben zur Kasse gebeten worden. Der Schauspieler erschien bei der Londoner Premiere seines Films “A Complete Unknown” überraschend mit einem E-Bike und stellte dieses direkt vor dem Schriftzug des Films etwas umständlich ab, wie auf Videos im Internet zu sehen war.

Dies war aber anscheinend nicht erlaubt, wie der 29-Jährige in der französischen Talkshow “Quotidien” die dazugehörigen Bilder kommentierte. Die Leihfirma fordere von ihm eine Strafzahlung von 65 Pfund, also knapp 80 Euro. “Das ist schrecklich, weil es eine Werbung für sie war”, fügte der Schauspieler hinzu.

Die im Internet verbreiteten Videos zeigen, wie Chalamet sich bei der Filmpremiere am Dienstag auf dem E-Bike einen Weg durch die Fotografen bahnte und dann das Rad auf dem roten Teppich abstellte. Der Grund für seine Anreise mit dem Fahrrad war laut Chalamet der dichte Londoner Verkehr. “Es gab viele Verkehrsstaus und ich kam mit dem Fahrrad schneller voran.” Die Anfahrt per E-Bike habe sich daher “einfach so ergeben”, beteuerte er.

Chalamet, der auch aus Filmen wie “Call Me by Your Name” oder “Dune” bekannt ist, spielt in dem Spielfilm “A Complete Unknown” Musik-Legende Bob Dylan. Der Film soll in Österreich mit dem Titel “Like a Complete Unknown” am 27. Februar in die Kinos kommen.