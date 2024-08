Tobias Pötzelsberger bringt neues Album heraus

Von: apa

ORF-Journalist und Singer-Songwriter Tobias Pötzelsberger, als Musiker Poetzelsberger geschrieben, veröffentlicht nach zwölf Jahren wieder ein Album. Der mit seiner Band eingespielte Longplayer “Prudence” erscheint laut Presseaussendung vom Freitag Ende September. Die Songs, so sein Label Assim Records, würden eine Wandlung markieren: “Einerseits weg vom früheren Bandnamen The More Or The Less, andererseits hin zu einer breiteren musikalischen Farbpalette.”

Grundsätzlich sei der Stil “immer noch Folkpop” – Vergleiche mit Glen Hansard und Fleetwood Mac werden etwa bemüht -, aber im Vergleich zu den Vorgängern “We, the people” (2009) und “Keep Calm” (2012) verspricht man “mehr Schlagzeug, mehr Drive, mehr Schattierungen im Arrangement”.

Den Albumtitel hat der Beatles-Fan bewusst an die Fab-Four angelehnt. Der Oberösterreicher will ihn mit “Umsicht” übersetzt wissen: “Das fehlt der Welt ganz wesentlich gerade. Ein Aufeinander-Schauen, mehr Offenheit oder auch Nachsicht mit anderen zu pflegen. Und zusätzlich ein umsichtiger Vorgang mit der eigenen Seele und Verfasstheit. Weil wer älter wird, trägt auch mehr mit sich herum.”

Am Freitag (9. August) erscheint die Single “Play it cool”. Im Musikvideo dazu wirkt Manuel Rubey mit. Eine Österreich-Tournee startet zur Albumveröffentlichung am 26. September im Posthof Linz. Die weiteren Daten: 27.9. Rockhouse Salzburg, 3.10. Porgy & Bess Wien (Bluebird Special), 12.10. Kunstbox Seekirchen am Wallersee, 7.11. Orpheum Graz, 8.11. Bühne im Hof St. Pölten, 9.11. Treibhaus Innsbruck, 15.11. Röda Steyr, 14.3.25 Sublime Aflenz, 15.3. Alter Schlachthof Wels und 10.8. Free Tree Open Air Traiskirchen.