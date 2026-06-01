Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tochter kommt aus Sorge um Mette-Marit nach Hause
Prinzessin Ingrid Alexandra will Zeit mit ihrer Mutter verbringen

Tochter kommt aus Sorge um Mette-Marit nach Hause

Montag, 01. Juni 2026 | 11:58 Uhr
Prinzessin Ingrid Alexandra will Zeit mit ihrer Mutter verbringen
APA/APA/AFP/NTB/OLE BERG-RUSTEN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Tochter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), kehrt aus Sorge um ihre schwer kranke Mutter vorläufig aus Australien nach Hause zurück. “Sie will bald nach Hause kommen, und das hat mit unserer Familiensituation zu tun”, sagte Kronprinz Haakon norwegischen Journalisten am Rande eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Japan. “Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein.”

Prinzessin Ingrid Alexandra studiert seit dem vergangenen Sommer an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Ihren dreijährigen Bachelor wolle sie auch abschließen, sagte Haakon. “Wie lange sie zu Hause bleiben wird, das müssen wir sehen.”

Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Ihr Zustand hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Jetzt gehe es ihr noch einmal schlechter, sagte ihr Mann Haakon. Der Thronfolger verkürzte seine Japan-Reise in dieser Woche deshalb von vier auf drei Tage. “Ich fühle mich weit weg von zu Hause”, erklärte er. “Es ist wichtig, nach Hause zu kommen und mit Mette zusammen zu sein. Es geht ihr jetzt schlecht, deshalb wollte ich das.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
Kommentare
84
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
An der Unrechtsgrenze
Kommentare
29
An der Unrechtsgrenze
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Kommentare
22
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Aus für Models? Roboter auf dem Laufsteg
Kommentare
21
Aus für Models? Roboter auf dem Laufsteg
Harald Schmidt: ARD/ZDF mit “links-grüner Ausrichtung”
19
Harald Schmidt: ARD/ZDF mit “links-grüner Ausrichtung”
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 