Tracy Merano wagt sich auf neues Terrain – VIDEO

Meran – Mit dem neu erschienen Song „Time Out“ wagt sich Tracy Merano gemeinsam mit Alexander Richter aka. Mental – dem Sänger der Brixner Indie-Band „Beyond Hills“ – auf neues Terrain: Der soulige Popgesang der Meranerin wird mit frechem Rap ergänzt und ergibt eine ganz spezielle Mischung, welche auch dank Produzent Fabian Pichler wunderbar zur Geltung kommt.

Der Song ist während dem „Lockdown“ entstanden und wurde somit Stück für Stück mittels „Home-Recordings“ und WhatsApp-Nachrichten der beiden Musiker zusammengestellt.

„Time Out ist – nicht nur in Bezug auf die Situation der letzten Monate sondern viel mehr allgemein – ein Appell an alle Menschen, manchmal lieber ein zweites Mal durchzuschnaufen und sich nicht immer vom schnellen Tempo unserer Gesellschaft hetzen zu lassen“, erklärt die Sängerin. Außerdem gehe es darum, sich das Wesentliche im Leben bewusst und das Beste aus jeder schweren Situation zu machen.

„Ganz oft gilt es dafür nur eine persönliche Hürde aus Angst oder Zweifel zu überwinden“, meint Tracy Merano. Das dazugehörige Musikvideo versucht diese Ideen in lockerer und überspitzter, fast schon komischen Form und mit einem neu aufgefrischten 80‘s-Look zu verbildlichen.