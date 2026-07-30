Traf den Nerv eines Weltpublikums: Paul Anka ist 85

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Seine romantischen Balladen lassen bis heute Herzen höher schlagen. Als Schöpfer von Hits wie “My Way” für Frank Sinatra oder “She’s a Lady” traf Paul Anka den Nerv eines Weltpublikums. Vom jungen Idol mit Schmalzlocke zu einer prägenden Figur im Musikbusiness steht Anka für eine Karriere, die Jahrzehnte überspannt. Am Donnerstag (30. Juli) feiert er seinen 85. Geburtstag. Zeit, ein paar – teilweise kuriose – Fakten über den Weltstar zusammenzutragen:

Die Schule ist nicht sein Ding und eine Karriere im Sport kommt für den 1,69 Meter großen Anka aus Ottawa nicht infrage. Schon als kleiner Bub aber locken ihn die Bühnenwelt und die Musik des großen Showbusiness. Im Alter von nur 15 Jahren bekommt der Sohn libanesisch-syrischer Eltern für seinen Schlager “Diana” einen Vertrag. Videos aus der Zeit zeigen den stets adrett gekleideten Anka umgeben von Scharen kreischender Teenies. Die Single verkauft sich millionenfach.

Dosensuppe bringt ihn seinem Lebenstraum näher

Seinen Schritt, mit 15 Jahren und 100 Dollar in der Tasche nach New York zu reisen, um sich bei ABC Paramount vorzustellen, hat der findige Teenager lange geplant – nämlich seit seiner ersten New-York-Reise. Eine berühmte Dosensuppenmarke hatte Jahre vorher eine Reise in die Metropole verlost. Dafür habe er drei Monate lang so viel von der Suppe gelöffelt wie er konnte – und gewonnen. Bei der darauffolgenden Reise in die sprichwörtliche Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten habe sich sein Traum von einer Musiker- und Komponistenkarriere gefestigt.

Er hält einen seltenen Rekord

Paul Anka hält den Rekord als der einzige Künstler, der in sieben aufeinanderfolgenden Jahrzehnten Songs in den Billboard Hot 100 Charts platzieren konnte. Dieser beispiellose Meilenstein reicht von seinen frühen Hits wie “Diana”, “Puppy Love” und “Put Your Head on My Shoulder” bis zu neueren Veröffentlichungen.

Er schrieb bekannte Hits für Weltstars

Für Frank Sinatra schrieb Anka die legendäre Nummer “My Way”, einen der erfolgreichsten Welt-Hits überhaupt, den später auch Elvis Presley interpretierte und in den 80er-Jahren sogar Punker Sid Vicious. Barbra Streisand, Engelbert, Sonny und Cher sowie Tom Jones (“She’s a Lady”) sangen alle Paul Ankas Kompositionen. Im Jahr 1975 veröffentlichte er sein Album “Feelings”. Das Titelstück wurde erneut zum Welterfolg und zählt zu seinen populärsten Arbeiten. Anka hat auch an Michael Jacksons weltweitem Nummer-Eins-Hit “This Is It” mitgeschrieben.

Eines seiner besten Lieder schrieb er in unter einer halben Stunde

“Das kann ich auch”, dachte sich der junge Paul Anka selbstbewusst, als er den ersten Rock-‘n-Roll-Song seines Lebens hörte. Und wie er konnte. Er setzte sich ans Klavier, dachte an ein Mädchen in seiner Schule und schrieb innerhalb von 20 Minuten den Schmachtfetzen “Diana”.

Anka ließ sich mit der Mafia ein

Anka hat sich eigenen Erzählungen zufolge vor Jahrzehnten mit der Mafia eingelassen – und war damit nicht alleine. Im Interview mit dem “Spiegel” erzählte er von seinen Erlebnissen in den 1960er-Jahren mit dem “Rat Pack” – also Entertainern um Frank Sinatra oder Dean Martin – und deren vermutlichen zwielichtigen Verwicklungen. “Damals war ich ein durchgedrehtes Teenieidol, aber ich wollte werden wie Dean Martin oder Frank Sinatra, alles ältere Leute”, sagte Anka. “Wir arbeiteten seinerzeit übrigens alle – alle! – für die Mafia.” Die Mafia, die damals “alles kontrolliert” habe, habe ihn gemocht, weil er Geld verdient habe. “Es war die aufregendste und lehrreichste Zeit meines Lebens.”

Er schreibt Lieder auf Beine …

… oder würde das tun, wenn kein Papier zur Hand ist. Das zumindest hat der Sohn eines Restaurantbesitzers libanesischer Abstammung in seiner Autobiografie geschrieben. “Wenn mich eine Idee trifft, schreibe ich sie sofort auf. Ich warte nicht – sonst ist sie weg. Solche Momente muss man festhalten und notfalls auf alles schreiben, was gerade zur Hand ist – und wenn es das Bein einer Stewardess ist.” Seine musikalische Karriere nimmt 1971 mit dem Hit “She’s A Lady”, den er für Tom Jones geschrieben hatte, noch einmal richtig Fahrt auf. Auch hier schien ihm der zündende Einfall unerwartet gekommen zu sein, nämlich auf einem Flug von London nach New York. Die Rückseite des Bordmenüs reichte, um einen Welthit zu Papier zu bringen.

Setzt auf Spezialrezept, um fit zu bleiben

Anka steht auch mit Mitte 80 noch auf der Bühne. Seine Stimme klingt dabei erstaunlich kräftig. Seine Gesundheit hat der Kanadier immer priorisiert und etwa weitgehend auf Alkohol verzichtet. Zu seinen Ritualen zählt ein täglicher Shot aus Olivenöl und Zitronensaft. Außerdem setzt er auf Selleriesaft, wie er in der Dokumentation “Paul Anka: His Way” erzählte. Außerdem halte er sich von Stress und stressauslösenden Menschen fern, sagte er im Interview mit “Page Six”.