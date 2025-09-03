Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Travis Kelce schwärmt von seiner Verlobung mit Taylor Swift
Travis Kelce ist von seiner Verlobung mit Taylor Swift begeistert

Travis Kelce schwärmt von seiner Verlobung mit Taylor Swift

Mittwoch, 03. September 2025 | 12:12 Uhr
Travis Kelce ist von seiner Verlobung mit Taylor Swift begeistert
APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
Von: APA/dpa

US-Football-Profi Travis Kelce hat sich zu seiner Verlobung mit der Popsängerin Taylor Swift geäußert. “Es hat wirklich Spaß gemacht, allen zu erzählen, mit wem ich den Rest meines Lebens verbringen werde”, sagte er in einem kurzen Trailer des Podcasts “New Heights”, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert und dessen neue Folge am Mittwoch erscheinen sollte.

“Ich bin allen dankbar, die sich gemeldet und etwas geschickt haben, und für all die Posts und die ganze Aufregung, die herrscht”, ergänzte der 35-Jährige in dem knapp 30 Sekunden langen Clip. Kelce und Pop-Superstar Swift (35) hatten am 26. August mit romantischen Fotos auf Instagram ihre Verlobung verkündet. “Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten”, teilten sie mit. Über einen möglichen Hochzeitstermin ist bisher nichts publik geworden.

