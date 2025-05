TV-Richterin Salesch mach auch mit 75 weiter

Von: APA/dpa

Richterin Barbara Salesch will trotz ihres 75. Geburtstags am Montag mit ihren Gerichtsverhandlungen fürs TV weitermachen. “Solange mir mein Fernsehrichterinnenleben Spaß macht und die Zuschauer mich gerne sehen, denke ich nicht an Rückzug”, sagte die in Ettlingen bei Karlsruhe aufgewachsene Salesch den “Badischen Neuesten Nachrichten” (Samstag).

Jede Woche überarbeite sie mehrere Drehbücher und habe zwei Drehtage. “Die jungen Kolleginnen und Kollegen halten mich gerne auf Trab”, sagte die 74-Jährige der Zeitung. Die Gerichtsshow “Barbara Salesch – Das Strafgericht” ist seit 2022 als Neuauflage nach jahrelanger Unterbrechung bei RTL zu sehen.