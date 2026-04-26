Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Udo Lindenbergs halber goldener Trabi brachte 1.430 Euro
28 Gebote bei Auktion auf Online-Marktplatz

Udo Lindenbergs halber goldener Trabi brachte 1.430 Euro

Sonntag, 26. April 2026 | 12:53 Uhr
28 Gebote bei Auktion auf Online-Marktplatz
APA/APA/dpa/Daniel Reinhardt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Für 1.430 Euro ist die hintere Hälfte des goldenen Trabants von Udo Lindenberg (79) aus der “Panik City” an der Hamburger Reeperbahn versteigert worden. Bisher sei zu dem Käufer nichts bekannt, sagte der Geschäftsführer der Lindenberg-Erlebniswelt “Panik City”, Axel Strehlitz. Neun Jahre lange habe das Ost-Auto mit der besonderen Lackierung in der Erlebniswelt gestanden.

Der Trabi ist eine Replik des Trabants, den der 79-jährige deutsche Musiker in den 1990er-Jahren vom Sachsenring-Werk in Zwickau bekam. Abholen muss der neue Besitzer den Trabi aber selber. Laut dem Online-Marktplatz Ebay habe es 28 Gebote auf das halbe Auto gegeben. Bis Samstag lief die Auktion.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Kommentare
82
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
47
Von der Babygang verfolgt
Pflegeeinstufung: Demenzdiagnose berechtigt zu Pflegegeld
Kommentare
32
Pflegeeinstufung: Demenzdiagnose berechtigt zu Pflegegeld
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Kommentare
25
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kommentare
25
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 