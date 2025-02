US-Star Jessica Chastain kämpft “für eine gute Sache”

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Jessica Chastain hat sich kämpferisch in Bezug auf die politische Zukunft der USA gezeigt. “Ich werde mein Land nicht aufgeben”, sagte die US-Amerikanerin. “Viele von uns sind immer noch sehr hoffnungsvoll – und wir kämpfen für eine gute Sache”, sagte sie. Die 47-Jährige ist auf der Berlinale im Wettbewerbsfilm “Dreams” von Michel Franco zu sehen, ein Liebesdrama, das auch um das Thema illegale Migration in die USA kreist.

“Es gibt viele Orte, an denen es unglaublich schwierig ist zu leben, und es eine Menge Unruhen gibt”, sagte Chastain. “Aber wenn man nicht in der Lage ist, einen Funken Hoffnung oder das Gefühl zu haben, dass es anders sein könnte, was bringt es dann, weiterzumachen?”

Die Oscar-Preisträgerin ergänzte: “Ich bin in den USA zu Hause, weil ich ein hoffnungsvoller Mensch bin, und ich glaube, dass man einen Beitrag leisten muss, um das Umfeld, die Kultur und die Gesellschaft zu schaffen, die man sich wünscht.”