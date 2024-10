Verteidiger von P. Diddy wollen Prozessstart im Frühjahr

Von: APA/dpa

Die Verteidiger des wegen zahlreicher Sexualverbrechen angeklagten und in Untersuchungshaft sitzenden US-Rappers Sean “Diddy” Combs wollen vor Gericht um einen Prozessauftakt im Frühjahr bitten. Das geht aus einem Bericht hervor, den Verteidigung und Staatsanwaltschaft vor einem für Donnerstag (20.00 Uhr MESZ) geplanten Gerichtstermin gemeinsam an Richter Arun Subramanian schrieben und der der Deutschen Presse-Agentur in New York vorlag.

Während die Verteidigung von April oder Mai 2025 schreibt, heißt es von der Staatsanwaltschaft lediglich, man stünde bereit für einen Prozess, wann immer das Gericht diesen ansetze. Die Verteidigung bemüht sich zudem weiter darum, Combs unter Auflagen und mit Kaution aus der Untersuchungshaft freizubekommen.

Der 54-jährige Musiker, der mit Hits wie “I’ll Be Missing You” oder “Bad Boy For Life” in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt gehörte, sitzt seit einigen Wochen in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Zudem gibt es bereits mehrere Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Combs weist die Vorwürfe zurück.