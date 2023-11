Von Nelson bis Streisand: Zahlreiche neue Werkschauen

90 Jahre ist Willie Nelson jung, 1962 erschien seine erste Platte. 14 seiner Alben landeten auf dem ersten Platz der Billboard-Country-Charts. Viele seiner Songs, darunter “On The Road Again” oder “Always On My Mind” wurden zu Klassikern. Sony Music würdigt den Outlaw-Country-Barden, der unermüdlich weiter tourt und Alben herausbringt, mit einer neuen “Greatest Hits”. 22 essenzielle Tracks aus sechs Schaffensdekaden “aus jeder Ära seiner Karriere” sind darauf enthalten.

Es war der große Popskandal in den gerade angebrochenen 90er-Jahren, als Produzent Frank Farian eingestand, dass Fab Morvan und Rob Pilatus von Milli Vanilli auf keinem der Lieder des Duos selbst gesungen haben. Ihr Discopop-Hit “Girl You Know It’s True” verkaufte sich Ende der 1980er weltweit mehr als 30 Millionen Mal. Ihr zweites Album wurde in den USA 1989 sechs Mal mit Platin ausgezeichnet, das Duo gewann einen Grammy für die besten neuen Künstler. Doch Morvan und Pilatus haben bloß die Lippen zu Stimmen professioneller Sänger bewegt. 35 Jahre sind seit dem Album-Debüt (“All Or Nothing”) vergangen, daher erschien nun zu diesem Anlass eine “The Best Of Milli Vanilli” mit 17 Songs.

Noch eine Werkschau: Barbra Streisand feiert sechs Jahrzehnte beim Plattenlabel Columbia Records. Die Kopplung “Evergreens” wurde zu diesem Anlass von der 81-Jährigen selbst kuratiert. Von jedem Album, das die Künstlerin im Laufe ihrer Karriere herausbrachte, ist ein Songs darauf vertreten. Die Auswahl erfolgte nicht nach Chart-Positionen oder Verkaufszahlen, sondern nach der emotionale Verbindung der Sängerin mit den Liedern, wie es in einer Presseaussendung heißt. Vom “A Star Is Born”-Hit “Evergreen” gibt es einen bisher unveröffentlichten Remix, der Song “I Believe” feiert überhaupt sein Debüt auf einem Streisand-Tonträger.

Wie immer im Herbst sprießen auch heuer die Weihnachtsalben aus dem Boden. “Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit” von Udo Jürgens wurden auf drei CDs mit den Untertiteln “Weihnachten zu Haus”, “Weihnachten in aller Welt” und “Zeit der Lieder, Zeit der Stille” gepackt. Sarah Connor präsentiert Lieder ihrer beiden Weihnachtsalben von 2005 und 2022 im Rahmen der “Not So Silent Night Tour” am 14. Dezember in der Wiener Stadthalle live. Die CD “Not So Silent Night” erschien dieser Tage als “The Cozy Edition”, erweitert um drei neue Titel. Und wer es lieber soulig hat: “Stax Christmas” vereinigt zwölf Weihnachtsklassiker von Künstlern auf dem Stax Label, interpretiert von u.a. Isaac Hayes, The Staple Singers und Albert King. Carla Thomas hat für das Album “Blue Christmas” neu eingesungen.