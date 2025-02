Warner Bros baut “Harry Potter”-Vergnügungspark in Shanghai

Von: APA/Reuters

Warner Bros hat sich mit der chinesischen Jinjiang International Group auf die Entwicklung einer “Harry Potter Studio Tour” in Shanghai geeinigt. Dies teilte Jinjiang am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien mit. Den Besuchern des geplanten Vergnügungsparks solle ein Blick hinter die Kulissen der Harry-Potter-Filme ermöglicht und bekannte Szenen nachgestellt werden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Anlage werde eine Fläche von mehr als 53.000 Quadratmetern umfassen. Das Projekt ist Teil einer groß angelegten Renovierung eines von Jinjiang betriebenen Themenparks in Shanghai und soll 2027 eröffnet werden. Die Pläne müssen noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Es wäre weltweit die dritte “Harry Potter Studio Tour” von Warner Bros nach London und Tokio. Die Harry-Potter-Reihe ist in China sehr beliebt, obwohl ausländische Filme aufgrund strikter Quoten und einer Verlagerung zu lokalen Inhalten nur einen relativ geringen Anteil am Gesamtumsatz der Kinos des Landes ausmachen.