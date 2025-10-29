Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Wicked”-Star Cynthia Erivo legt mit 38 Jahren Memoiren vor
Cynthia Erivo legt ein Buch über ihren Werdegang vor

“Wicked”-Star Cynthia Erivo legt mit 38 Jahren Memoiren vor

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 11:50 Uhr
Cynthia Erivo legt ein Buch über ihren Werdegang vor
APA/APA/AFP/KENA BETANCUR
Schriftgröße

Von: APA/dpa

“Wicked”-Schauspielerin Cynthia Erivo veröffentlicht mit 38 Jahren ihre Memoiren. Das Buch mit dem Titel “Mehr als Genug” soll am 17. Dezember auf Deutsch erscheinen, wie der Goldmann Verlag mitteilt. Darin schildere sie in persönlichen Anekdoten, wie sie als queere schwarze Frau im Showbusiness ihren Platz gefunden habe. Das Buch sei auch ein “kraftvolles Manifest für Diversität und Selbstakzeptanz”.

Am New Yorker Broadway hatte die gebürtige Londonerin 2016 eine Tony-Trophäe für das Musical-Revival “The Color Purple” als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Erivo wurde auch mit einem Grammy und Emmy gekürt.

Zudem wurde sie bereits dreimal für einen Oscar nominiert, zuletzt dieses Jahr als beste Hauptdarstellerin für den ersten Teil des Musicalfilms “Wicked”. Der zweite Teil mit Erivo und Popstar Ariana Grande startet am 20. November hierzulande in den Kinos.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
