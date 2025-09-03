Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Wotan Wilke Möhring ersetzt Elton in TV-Show
++ ARCHIVBILD ++ Wotan Wilke Möhring matcht sich nun mit Bernhard Hoëcker

Wotan Wilke Möhring ersetzt Elton in TV-Show

Mittwoch, 03. September 2025 | 12:21 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Wotan Wilke Möhring matcht sich nun mit Bernhard Hoëcker
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Wotan Wilke Möhring wird der neue Elton in der Quizshow “Wer weiß denn sowas?”. Der aus dem “Tatort” bekannte Schauspieler wird der zweite Teamkapitän neben “Wer weiß denn sowas?”-Veteran Bernhard Hoëcker, wie die ARD-Programmdirektion mitteilte. Er freue sich jetzt am meisten auf “viel neues Wissen, lustige Fragen und jede Menge Spaß”, sagte Möhring der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hamburg. Der 58-Jährige war zuvor schon mehrfach zu Gast in der populären Ratesendung.

Nach dem Abschied von Elton sei Möhring von Anfang an der Wunschkandidat gewesen, sagte Moderator Kai Pflaume der dpa. “Wotan ist ein super sympathischer Mensch mit Herz. Er bringt alles mit, was es für einen guten Teamkapitän braucht: Humor, Wissen, Ehrgeiz und ganz viel Lust, gemeinsam mit unseren Gästen knifflige Fragen zu beantworten.” Auch Bernhard Hoëcker war gleich überzeugt. “Ich hatte sofort dieses ‘Super, sehr gerne’-Gefühl. Und jetzt freue ich mich auf jede einzelne Sendung.”

Neue Folgen ab Oktober

Elton war im April nach zehn Jahren im Quiz-Team verabschiedet worden. Er wollte wieder mehr Zeit für sich, seine Familie und seine Freunde haben.

Die neuen Folgen der Quizsendung werden vom 13. Oktober an, werktags, 18.00 Uhr in der ARD gezeigt. Schon am Samstag davor gibt es 20.15 Uhr “Wer weiß denn sowas XXL”. Die Quizsendung kommt seit Jahren beim Publikum gut an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
127
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: Würdet euch impfen lassen?
Kommentare
42
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: Würdet euch impfen lassen?
„Kleptomanieanfall“ erschüttert den italienischen Schwimmverband
Kommentare
37
„Kleptomanieanfall“ erschüttert den italienischen Schwimmverband
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 