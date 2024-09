Zeta-Jones postet Nacktfoto zu Douglas’ Geburtstag

Von: APA/dpa

Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones hat zum gemeinsamen Geburtstag mit ihrem Ehemann Michael Douglas ein Nacktfoto von sich gepostet. “Nach über 25 Jahren, in denen ich meinen Geburtstag mit meinem Mann geteilt habe, gehen mir langsam die Geschenkideen aus!”, schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Sie selbst wurde am Mittwoch (25. September) 55 Jahre, ihr Ehemann Douglas wurde am selben Tag 80.

Auf dem geposteten Foto trägt sie nichts als High Heels und steht in einem Badezimmer. Dieses Bild von ihr im “Geburtstagsanzug” sei “Geschenkoption zwei” gewesen, daneben seien ihr nur noch Golfbälle eingefallen, schreibt die Schauspielerin (“Chicago”).

Davor hatte Zeta-Jones ein altes Foto von sich und Douglas geteilt und dazu geschrieben: “Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Michael und an mich!” Auch Douglas schrieb seiner “Geburtstagsschwester” auf Instagram neben ein Foto von Zeta-Jones: “Ich liebe dich von ganzem Herzen.” Die Hollywoodstars sind seit fast 24 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.