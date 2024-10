Anrufe vom Chef: Recht auf Nichterreichbarkeit auch bei uns?

Von: Ivd

Canberra – In Australien trat im August ein neues Gesetz in Kraft, das Millionen von Beschäftigten das Recht auf Nichterreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeiten zusichert. Eine ähnliche Regel existiert auch in Ländern wie Frankreich, Spanien und Belgien und erlaubt es den Mitarbeitern, außerhalb der regulären Arbeitszeiten keine Anrufe oder Nachrichten beantworten, es sei denn, ihre Weigerung wird als „unangemessen“ angesehen.

Das Recht auf Abstand soll vor allem der psychischen Gesundheit der Arbeitnehmer dienen und den ständigen Stress reduzieren. Während Gewerkschaften in Australien den Schritt als historisch loben, übt die Wirtschaft Kritik und sieht die Regelung als verwirrend und möglicherweise problematisch für den Arbeitsalltag an.

