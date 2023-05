Arbeitswelt: Seid ihr derzeit zufrieden in euerem Job?

44 Stunden arbeitet eine Vollzeitkraft durchschnittlich in Südtirol, doch für Beschäftigte einiger Branchen ist die Wochenarbeitszeit besonders lang: 55 Stunden sind es im Schnitt in der Landwirtschaft, 54 im Gastgewerbe, 47 im Baugewerbe. Gerade in den beiden letztgenannten Wirtschaftsbereichen fällt Südtirol im Vergleich zu Tirol und zum Trentino negativ auf. Das hat das Arbeitsförderungsinstitut AFI vergangene Woche ermittelt.

Gleichzeitig werden derzeit Arbeitskräfte in nahezu allen Bereichen händeringend gesucht. Schon lange war es für Arbeitnehmer nicht mehr so leicht, einen vergleichbaren oder besseren Job zu finden, wenn sie mit ihrer Situation nicht glücklich sind.

Wie schaut es bei euch aktuell aus: Seid ihr zufrieden in eurem Job? Teilt uns eure Meinung mit und klickt auf die Spontanbefragung!