Ehering und Schmuck: Schon mal verloren?

Bozen – Wenn Eheringe oder andere wertvolle Schmuckstücke verloren gehen, ist das ärgerlich und schmerzt in der Seele.

Manchmal tauchen die verloren geglaubten Wertgegenstände aber wieder auf und finden auf kuriosen Wegen wieder zu ihren Eigentümern zurück. So suchte erst unlängst der Finder über Facebook den Eigentümer eines Rings, den er am Fuß des Rosengartens in den Dolomiten gefunden hatte.

Ein anderes Mal ist ein Ehering bei der Gartenarbeit im Beet verloren gegangen. Als die gesäten Karotten dann geerntet wurden, war der Ring daran zu finden.

Auch passiert: Die Halskette, die man als Patengeschenk bekommen hat, geht beim Schwimmen verloren oder die schönen Ohrringe landen im Nest der Elster.

Wie schaut es bei euch aus: Kennt ihr weitere skurrile Geschichten? Postet sie und nehmt an der Abstimmung teil!