Friseure geschlossen: Schneidet ihr selbst?

Bozen – Die Friseurbetriebe im Land sind nun schon seit einiger Zeit geschlossen. Die Folge: Die eigenen Haare werden immer länger und unser Spiegelbild sieht nicht mehr ganz so fesch aus.

Klar, dass da manche selbst zur Schere und Rasierer greifen, um sich die Mähne zu stutzen. Wer sich aber auskennt, weiß, dass das in den meisten Fällen nicht gut ausgeht. So oder so, gewissermaßen werden wir in diesen Tagen wohl alle zum Gesicht der Krise.

Aber sagt uns doch, wie ihr es macht: Lässt ihr die Haare wachsen oder legt ihr selbst Hand an? Gern könnt ihr uns auch ein Foto von eurem “Selbstexperiment” zukommen lassen!