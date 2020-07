Haben die Menschen aus Corona gelernt?

Bozen – “The best things in life are free!” Diese Weisheit kam vielen plötzlich wieder in den Sinn, als mit dem Lockdown große Einschränkungen kamen. Statt dem Luxusdinner mit der Familie tut es eben auch ein schönes Gemeinschaftsspiel zu Hause – nur so als Beispiel.

Auch die soziale Ader wurde bei vielen wieder sichtbarer. Man kümmerte sich wieder vermehrt um den Nächsten, auch wenn es nur ein Einkauf im Supermarkt war.

Diese “positiven” Erfahrungen werden möglicherweise nachhaltig in Erinnerung bleiben – oder eben auch nicht. Glaubt ihr, dass die Menschen sozusagen aus der Coronakrise gelernt haben? Gebt gerne eure Meinung ab!