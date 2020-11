Massentest: Jetzt Lockerungen oder Vorsicht?

Bozen – Der Corona-Massentest vom vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg. Der Andrang vor den Testzentren war schon von Beginn an groß – ebenso wie die Bereitschaft der Bürger: Am Sonntag stand fest: Über 340.000 Südtirolerinnen und Südtiroler haben sich an der Aktion beteiligt.

Die Anzahl der Infizierten blieb auf überraschend niedrigem Niveau: 3.185 Testergebnisse fielen positiv aus, das entspricht 0,9 Prozent.

Diese Momentaufnahme der Infektionslage erfordert nun einer Einschätzung, aus der entsprechende Maßnahmen hervorgehen.

Was würdet ihr nun anstelle der Landesregierung unternehmen? Gebt jetzt eure Meinung ab!