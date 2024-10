Mountainbiker im Visier der Polizei: Gerechtfertigt?

Von: luk

Mountainbiken auf Wanderwegen sorgt immer wieder für Diskussionen. Während in Südtirol das Radfahren auf Wanderpfaden in der Regel erlaubt ist, gibt es im Trentino strenge Vorschriften. Dort dürfen Mountainbiker nur auf ausgewiesenen Wegen fahren, andernfalls drohen Geldstrafen.

Die Carabinieri haben in diesem Sommer ihre Kontrollen in den Bergen verstärkt und sogar auf über 2.000 Höhenmeter Strafen ausgestellt, um die Einhaltung dieser Regeln sicherzustellen. Doch die Frage bleibt: Sind diese Maßnahmen gerechtfertigt oder übertrieben? Was denkt ihr dazu?