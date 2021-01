Schneeschuhwandern und Skitouren: Hat euch auch die Lust gepackt?

Bozen – Skitourengehen und Schneeschuhwandern haben in dieser Wintersaison einen richtigen Aufschwung erlebt.

Die Skipisten sind geschlossen und die Berge wunderbar verschneit: Wie also sonst könnte man die prächtige Winterlandschaft genießen. Doch es braucht auch die richtige Ausrüstung sowie Sachkenntnis – vor allem was die Lawinensituation anbelangt – und der innere Schweinehund will auch erst überwunden werden.

Habt auch ihr zwischen Coronaregeln und geschlossenen Skigebieten Lust auf Skitouren und Schneeschuhwanderungen bekommen? Teilt uns eure Erfahrung mit!