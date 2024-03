Sinnermanie: Hat euch auch das Tennisfieber gepackt?

Bozen – Jannik Sinner stürmt mit Anfang 20 von Erfolg zu Erfolg und ist mittlerweile in der ATP-Weltrangliste auf Position drei angekommen. Mit seinem Aufstieg und seiner sympathischen Art hat nicht nur in Südtirol, sondern auch in Italien einen neuen Tennis-Hype ausgelöst.

Plötzlich schauen viele Menschen gespannt Tennis-Matches im Fernsehen oder verfolgen die Turniere live. Kinder und Jugendliche wollen plötzlich statt in den Fußballverein auf den Tennisplatz.

Wie sieht es bei euch aus: Hat euch auch das Tennisfieber gepackt? Nehmt jetzt an der Abstimmung teil!