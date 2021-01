Vorzug für Geimpfte: Ist das richtig?

Bozen – Weltweit ist der Startschuss für die Coronaimpfung gefallen. Im Laufe des Jahres – so hoffen und erwarten es sich alle – soll ein relevanter Teil der Gesellschaft gegen das unter Umständen gefährliche Virus durch eine Impfung geschützt sein. Nach und nach soll dann wieder Normalität einkehren.

Es wird aber eine Phase geben, in der noch ein beträchtlicher Anteil an nicht geimpften Personen existiert – und damit tun sich neue Fragen auf: Sollen bereits geimpfte Menschen mehr Freiheiten genießen als der nicht geimpfte Teil der Gesellschaft? Privatunternehmen haben bereits angekündigt, in diese Richtung gehen zu wollen. So beabsichtigt etwa die australische Fluglinie “Quantas”, nur mehr mit geimpften Menschen abzuheben. Auch in anderen Bereichen ist ein ähnliches Vorgehen zu erwarten.

Ist das aber ethisch vertretbar und richtig? Gebt jetzt eure Meinung zu diesem brisanten Thema ab!