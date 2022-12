Wein in Dosen: Eine Option für euch?

Bozen – Wein in Dosen: Was zunächst ungewöhnlich klingt, ist ein Trend, der sich in vielen Ländern ausbreitet. Denn die Vorteile liegen auf der Hand: Dosen haben eine deutlich bessere CO2-Bilanz als Glasflaschen, sie schützen das Produkt und bei Transport, Verpackung, Produktion und Leergutmanagement haben sie die Nase vorn.

Südtirol hat der Trend zur Dose für den Wein noch nicht erreicht, doch in Schweden ist Wein aus der Dose bereits ganz normal.

Was meint ihr dazu: Könntet ihr euch vorstellen, Wein in Dosen statt in der herkömmlichen Flasche zu kaufen? Nehmt jetzt an der Abstimmung teil!