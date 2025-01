40 Prozent ärgern sich über “Pizza Hawaii”

Von: luk

Bozen – Die Frage ist ein Dauerbrenner und sorgt weltweit für hitzige Diskussionen: Darf Ananas auf die Pizza oder ist das ein absolutes No-Go? Unsere Spontanumfrage auf Südtirol News hat nun Klarheit gebracht – zumindest ein bisschen.

Mit 52 Prozent der Stimmen setzte sich die diplomatische Haltung durch: „Ich sehe das locker, jeder wie er mag“. Das Lager der Toleranten bleibt damit in der Mehrheit. Doch die Gegner der fruchtigen Pizzavariante sind nicht weit entfernt: 40 Prozent der rund 3.000 Teilnehmenden erklärten kategorisch: „Für mich ist Ananas auf der Pizza ein No-Go“.

Und die Fans? Die mussten sich mit mageren acht Prozent zufriedengeben. Nur 206 Abstimmende outeten sich als leidenschaftliche Verfechter der süß-salzigen Kreation: „Alles Kostverächter, Pizza Hawaii ist ein Gaumenschmaus“.

Die Debatte wurde erst jüngst neu entfacht, als eine britische Pizzeria eine 100-Pfund-Strafgebühr für die Bestellung einer Pizza Hawaii verhängte. Auch in Italien sorgte ein ähnlicher Fall für Schlagzeilen.

Die Umfrage zeigt: Die Meinungen bleiben gespalten und so ist es auch im Kommentarbereich gewesen.

@krokodilstraene schreibt zum Thema: “Meiner Meinung nach soll jeder das essen dürfen, was ihm schmeckt! Genauso soll jeder Pizzabäcker das anbieten dürfen, was er möchte! Leben und leben lassen, so schwierig sollte das doch wohl nicht sein…”

@Neumi meint: “Wer’s mag, soll damit glücklich werden. Es gibt noch viele andere Belege, die meine Pizza niemals aus der Nähe sehen würden.”

Und @Wohlzeit formuliert es so und trifft damit wohl den Nagel auf den Kopf: “Bei dem, was wir Menschen alles verspeisen, macht’s die Pizza Hawai auch nicht mehr aus…”