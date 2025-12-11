Ab 60 solltet ihr nicht nur spazieren gehen

Von: red

Spazierengehen ist zweifellos ein gesunder Schritt in die richtige Richtung. Vor allem ab 60 ist Bewegung wichtig, um Muskeln, Gelenke und das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Viele starten damit, täglich kleine Runden zu drehen – und das ist ein großartiger Anfang.

Aber: Wer denkt, das reicht, um langfristig fit zu bleiben, unterschätzt eine entscheidende Veränderung im Körper. Denn mit zunehmendem Alter verlieren wir Muskelmasse, Knochendichte und Kraft – leise, aber stetig.

So wirkt regelmäßiges Gehen

Gehen auf zügigem Niveau – nicht bloß Schlendern – bringt viele Vorteile:

Mehr Flexibilität und Beweglichkeit in den Beinen

Weniger Gelenkschmerzen und Muskelverspannungen

Unterstützung gegen Osteoporose

Besserer Schlaf und weniger Stress

Aktivere Verdauung und geringeres Diabetesrisiko

Allerdings: Diese Vorteile allein reichen nicht aus, um den natürlichen Muskelabbau im Alter aufzuhalten.

Der unterschätzte Schlüssel: Krafttraining

Wenige wissen es, aber gerade Krafttraining ab 60 ist essenziell. Dabei geht es nicht um Bodybuilding – sondern um einfache, gezielte Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oder leichten Gewichten.

Laut einer Studie der Universität Kopenhagen kann gezieltes Krafttraining sogar die Verbindung zwischen Nerven und Muskeln stärken. Das schützt die sogenannten motorischen Neuronen, die für die Bewegungssteuerung entscheidend sind.

Was sagt die Forschung?

“Unser Studium ist das erste, das zeigt, dass Krafttraining die Verbindung zwischen Nerv und Muskel stärkt”, erklärt der Forscher Casper Søndenbroe.

Die Studie zeigt, dass gerade im höheren Alter durch gezieltes Training die Funktion der Muskulatur erhalten und sogar verbessert werden kann – eine echte Schutzmaßnahme gegen Stürze, Mobilitätsverlust und Pflegebedürftigkeit.

Warum gerade Frauen profitieren

Besonders Frauen verlieren nach der Menopause schneller Muskelmasse und Knochendichte. Der Hormonrückgang wirkt sich stark auf die körperliche Belastbarkeit aus. Krafttraining kann diesen Effekt deutlich abschwächen – und so für mehr Selbstständigkeit sorgen.

Was ihr jetzt tun könnt

Ihr müsst nicht ins Fitnessstudio gehen oder schwere Hanteln heben. Schon zweimal pro Woche 20 Minuten gezielte Übungen reichen:

Kniebeugen an der Wand

Aufstehen aus dem Stuhl ohne Arme

Leichte Wasserflaschen als Gewichte nutzen

Treppen steigen statt Aufzug fahren

Wichtig ist, dass ihr regelmäßig trainiert und langsam beginnt. Der Effekt auf Muskeln, Knochen und Wohlbefinden ist enorm – und spürbar nach wenigen Wochen.