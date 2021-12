Akute und chronische Bronchitis

Etwa zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung landesweit haben eine chronische Bronchitis. Eine akute Bronchitis ist recht häufig. Insbesondere in den Wintermonaten steigt die Zahl der Betroffenen deutlich an, sodass es in der kalten Jahreszeit pro Woche bis zu Hundert Neuerkrankungen pro 100.000 Personen geben kann.

Die häufigsten Ursachen sind Viren. Durch das zunehmende Reisen heutzutage kommen wir auch immer öfter mit exotischen Virentypen in Kontakt, die eine akute Bronchitis verursachen können. Dazu kommen auch neue Viren hinzu, wie etwa das neue Coronavirus.

Welche Beschwerden verursacht eine akute Bronchitis? Was ist eine chronische Bronchitis?

